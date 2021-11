https://it.sputniknews.com/20211105/come-accelerare-il-metabolismo-i-nutrizionisti-americani-nominano-i-migliori-prodotti-13586956.html

Come accelerare il metabolismo? I nutrizionisti americani nominano i migliori prodotti

Come accelerare il metabolismo? I nutrizionisti americani nominano i migliori prodotti

I medici-nutrizionisti statunitensi hanno inserito nella classifica dei migliori ingredienti per dimagrire e risvegliare il metabolismo avocado, mela...

La dietologa Trista Best e la nutrizionista Lisa Richards hanno svelato quali sono le migliori opzioni per indirizzare il metabolismo verso la giusta strada e garantire una sana perdita di peso, aumentando la combustione dei grassi e garantendo, di conseguenza, la perdita di calorie.Trista Best consiglia di inserire nella dieta l'avocado.Inoltre, la nutrizionista consiglia a coloro che stanno tentando di perdere peso di mangiare avocado a colazione con pane integrale e aggiungere un po' di avocado a cena in serata. La porzione mattutina aiuterà a rimanere sazi più a lungo durante la giornata, mentre la porzione serale aiuterà a digerire i cibi pesanti più rapidamente.La Best consiglia di utilizzare anche i semi di chia per frullati salutari. Solo 30 grammi di semi contengono circa 10 grammi di fibre, il che li rende un'ottima aggiunta alla dieta.La dietologa Lisa Richards raccomanda di non scordarsi delle mele. A suo avviso, sono tra i migliori frutti per chi vuole perdere peso.Inoltre, la Richards sostiene che non è vero che i carboidrati sono il principale nemico della dieta. Ad esempio, i cereali integrali possono essere molto d'aiuto per la perdita di peso.Un altro consiglio della Richards è di mangiare broccoli 3-4 volte alla settimana, per migliorare la salute dell'intestino e accelerare il metabolismo.

