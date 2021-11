https://it.sputniknews.com/20211105/clima-greta-thunberg-boccia-la-cop26-di-glasgow-un-fallimento-celebrazione-del-bla-bla-bla-13623554.html

La giovane ambientalista svedese Greta Thunberg ha affermato durante le proteste a Glasgow che la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (COP) si è... 05.11.2021, Sputnik Italia

Grandi proteste si sono svolte oggi a Glasgow, in Scozia, dove in questi giorni si sta svolgendo la 26a sessione della conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26). Secondo gli organizzatori della protesta, vi hanno preso parte circa 25mila persone. A suo parere, sembra che i leader mondiali siano determinati a mantenere lo status quo in materia di emissioni. Ha aggiunto che il proseguimento dello sfruttamento delle persone e della natura è una scelta attiva dei governi mondiali. In precedenza è stato riferito che tra oggi e domani a Glasgow sono previste proteste con la partecipazione di diverse decine di migliaia di persone. In particolare oggi si è svolta una protesta in occasione della Giornata dei giovani e dell'attivismo pubblico, e sabato è stata programmata la Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica con la partecipazione di circa 50mila manifestanti. Secondo l'assistente capo della polizia di Glasgow Gary Ritchie, la polizia lavora a stretto contatto con le organizzazioni partner per pianificare e preparare questi eventi. In città sono state introdotte misure ad hoc e restrizioni per la sicurezza e la protezione delle manifestazioni. La conferenza COP26 a Glasgow si svolge dal 31 ottobre al 12 novembre. Secondo il programma degli eventi, parallelamente ai negoziati formali, la conferenza si concentrerà su come tutti i settori della società e dell'economia globale stimolano i loro piani ambiziosi per la salvaguardia del clima.

