https://it.sputniknews.com/20211105/cgil-in-protesta-sulla-manovra-non-si-esclude-uno-sciopero-13611161.html

Cgil in protesta sulla Manovra: non si esclude uno sciopero

Cgil in protesta sulla Manovra: non si esclude uno sciopero

Per l'assemblea generale del sindacato, le risposte del governo alle richieste del mondo sindacale sono insufficienti. Non si esclude il ricorso ad uno... 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T10:48+0100

2021-11-05T10:48+0100

2021-11-05T10:48+0100

italia

governo

lavoro

sindacati

sciopero

bilancio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/13247526_0:56:940:585_1920x0_80_0_0_fa42b7d5ee64da2e5fade2dd78e943f6.jpg

Sul piede di guerra la Cgil, non contenta della Manovra di bilancio appena approvata dal governo.Pur esprimendo approvazione per alcune delle misure previste dalla Manovra, in relazione al rinnovo dei contratti pubblici, la sanità e gli ammortizzatori sociali, il sindacato fa sentire la propria insoddisfazione riguardo alle misure generali, sentenziando gli interventi del governo come insufficienti e inadeguati rispetto alle richieste sindacali.Nel comunicato del sindacato Fiom - Cigl, suddivisione che tutela i metalmeccanici, si fa anche menzione agli infortuni sul lavoro, che non sembrano volersi fermare, purtroppo, e ad un ''aumento consistente di precarietà delle assunzioni, con inevitabile ricaduta sui livelli salariali e previdenziali, sulla produttività di sistema'', come riportato nel comunicato.Il documento, approvato all'unanimità, riferisce di 8 ore di sciopero, non specificando ancora l'attuazione, che verrà concordata nei giorni a venire dalla Segreteria.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, governo, lavoro, sindacati, sciopero, bilancio