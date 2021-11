https://it.sputniknews.com/20211105/belgio-apre-la-prima-pasticceria-completamente-vegana-13597929.html

Belgio, apre la prima pasticceria completamente vegana

Belgio, apre la prima pasticceria completamente vegana

Nella regione belga della Vallonia ha aperto la prima pasticceria completamente vegana, riporta il canale televisivo RTBF. I clienti sono disposti a venire a... 05.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-05T09:01+0100

2021-11-05T09:01+0100

2021-11-05T09:01+0100

mondo

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/13597752_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_026edee7bbf2c195e7e8cf4343d37ddd.jpg

Si ricorda che i vegani non consumano alcun cibo proveniente dal regno animale.La pasticceria dispone di un'ampia scelta di prodotti preparati senza l'uso di latte, grassi animali e uova. Il proprietario della pasticceria, Nicolas, ha dichiarato che i suoi prodotti hanno un aspetto e un sapore non diversi da quelli tradizionali, però sono adatti a chi segue una dieta vegana.Nicolas sottolinea che il suo negozio è adatto a coloro che non possono mangiare dolci normali a causa di problemi di salute, nonché alle persone che hanno scelto il veganismo come stile di vita."Ho iniziato la mia carriera da un fornaio che metteva la margarina vegetale nell'impasto dei cornetti e li spacciava per quelli cotti nel burro. Ma il loro gusto non era peggiore! Molte persone pensano che il cibo cucinato con grassi animali sia più gustoso e di migliore qualità, ma non è così: la questione sta in qualità, freschezza dei prodotti e proporzioni", svela il segreto Nicolas.Le reazioniI vegani non consumano alcun cibo proveniente dal regno animale ed a questo proposito il pasticciere ha svelato che la sua nuova attività ha diviso in due fazioni il pubblico: da un lato i fan di questo stile di alimentazione, dall'altro coloro che la vedono come un'inutile "moda".

https://it.sputniknews.com/20210729/assocarni-e-uniceb-contro-il-burger-veg-la-carne-finta-e-una-frode-per-i-consumatori-12312809.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, salute