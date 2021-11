https://it.sputniknews.com/20211104/whirlpool-rappa-fiom-la-lotta-continua-13603612.html

Whirlpool, Rappa (FIOM): "La lotta continua" - Video

Whirlpool, Rappa (FIOM): "La lotta continua" - Video

Le dichiarazioni del segretario generale Fiom di Napoli a conclusione dell'assemblea dei lavoratori nello stabilimento di via Argine, dopo la sentenza che dà... 04.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-04T12:38+0100

2021-11-04T12:38+0100

2021-11-04T15:15+0100

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/9729240_0:0:1984:1117_1920x0_80_0_0_c20f1f0638f0a92324f7567742516701.jpg

La lotta dei lavoratori Whirlpool di Napoli continua. Lo ha dichiarato il segretario generale Fiom Napoli, Rosario Rappa, a conclusione dell'assemblea di questa mattina nello stabilimento via Argine, nella quale è emersa la volontà di andare avanti.Fiom chiede con urgenza al governo la convocazione del tavolo con i ministri Orlando e Giorgetti, per trovare le modalità con cui garantire la continuità occupazionale dei lavoratori e, allo stesso tempo, accelerare la costituzione e discussione del piano industriale del Consorzio.Per Fiom, "l'obiettivo di garantire la ripresa dell'attività produttiva di via Argine è il mandato che abbiamo dai lavoratori", sottolinea Rappa.I lavoratori Whirlpool di Napoli hanno convocato stamane un'assemblea all'interno dello stabilimento di via Argine, dopo che ieri la società ha iniziato a inviare le prime lettere di licenziamento.Contemporaneamente è arrivata la decisione del giudice di Napoli, che ha dato ragione a Whirlpool, riconoscendo il diritto a chiudere lo stabilimento e licenziare come libertà economica garantita dalla Costituzione e, dunque, respingendo il ricorso per attività antisindacale presentato da Fim, Fiom e Uilm.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

lavoro