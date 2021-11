Vino: Spagna spodesta Francia dal 2° posto nella classifica dei produttori, l'Italia rimane prima

https://it.sputniknews.com/20211104/vino-spagna-spodesta-francia-dal-2-posto-nella-classifica-dei-produttori-litalia-rimane-prima--13609212.html

Al termine del 2021 la Spagna potrebbe superare la Francia nella produzione di vino, ponendosi al secondo posto nel mondo dopo l'Italia. 04.11.2021, Sputnik Italia

La previsione è stata avanzata da Pau Roca, direttore generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)."Nell'Unione Europea, le condizioni meteorologiche hanno influito in modo significativo sulla produzione di vino - 22 milioni di ettolitri in meno rispetto al 2020. Quest'anno è stato sfavorevole per la produzione di vino nei tre maggiori paesi produttori dell'UE, cioè Italia, Spagna e Francia, che insieme costituiscono il 45% della produzione mondiale e il 70% della produzione vinicola dell'UE", ha spiegato Roca in una conferenza stampa tenutasi online. Il calo della produzione è dovuto principalmente alle gelate di inizio aprile, ha aggiunto Roca.La produzione di vino nei Paesi UE, secondo le previsioni dell'OIV, diminuirà del 13% rispetto al 2020 e ammonterà a 145 milioni di ettolitri. I paesi dell'UE dovrebbero produrre quest'anno il 58% di tutto il vino nel mondo. Nell'emisfero meridionale, al contrario, si prevede che la produzione di vino cresca del 19% rispetto all'anno scorso a 59 milioni di ettolitri (il 23% della produzione mondiale di vino). L'Australia aumenterà la produzione del 30% rispetto al 2020 (14,2 milioni di ettolitri), il Cile del 30% (13,4 milioni di ettolitri), l'Argentina del 16% (12,5 milioni di ettolitri).

