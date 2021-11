https://it.sputniknews.com/20211104/vaccino-covid-sileri-nessun-obbligo-per-adulti-o-bambini-13603448.html

Vaccino Covid, Sileri: "Nessun obbligo per adulti o bambini"

Ieri il sottosegretario Costa aveva ipotizzato l'introduzione dell'obbligo vaccinale per categorie. 04.11.2021, Sputnik Italia

Non c'è all'orizzonte alcun obbligo vaccinale né per gli adulti né per i minori. Lo ha affermato ai microfoni di Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, dopo il via libera definitivo di Fda al vaccino Pfizer per i minori di 12 anni."Non c'è nessuna idea di obbligatorietà del vaccino, non stiamo lavorando assolutamente a questo né nella fascia pediatrica né in quella adulta, questo lo sottolineo".Sileri si mantiene cauto sulla possibilità di vaccinare sopra i 5 anni per andare a scuola.Solo ieri un altro sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha detto a a Radio Cusano Italia TV che l'obbligo vaccinale non è un tabù e il governo è pronto a prenderlo in considerazione per alcune categorie.Costa si è espressamente riferito ai lavoratori a contatto con il pubblico e alle fasce d'età maggiori di 50-60 anni. Sono in tutto 90.245.815 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate nella campagna nazionale di vaccinazione, secondo i dati del report di Aifa. Le persone che hanno concluso il ciclo primario di vaccinazione sono 44.924.109, pari all'83,18% della platea maggiore di 12 anni. Le dosi addizionali somministrate sono 290.585, mentre quelle di richiamo sono 1.501.721.

