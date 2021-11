https://it.sputniknews.com/20211104/vaccino-covid-ema-non-esclude-la-quarta-dose-per-gli-immunodepressi-13607843.html

Vaccino Covid: Ema non esclude la quarta dose per gli immunodepressi

Vaccino Covid: Ema non esclude la quarta dose per gli immunodepressi

La maggior parte degli Stati europei ha iniziato a somministrare una dose aggiuntiva per i soggetti immunocompromessi. Potrebbe, però, non essere sufficiente. 04.11.2021, Sputnik Italia

L'Agenzia europea del Farmaco (EMA) non esclude la somministrazione della quarta dose per gli immunodepressi e starebbe già lavorando ad una nuova raccomandazione. Lo ha reso noto Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini di Ema, rispondendo ai giornalisti. In vista di una nuova ondata di contagi Ema sta già "raccogliendo più evidenze per informare correttamente ed essere sicuri di trovarci nella posizione di emanare una raccomandazione", ha aggiunto. A dicembre, invece, è prevista la decisione sul vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, dopo il via libera di Fda negli Stati Uniti. Nuova ondata in EuropaLa risalita dei contagi nel Vecchio Continente preoccupa anche l'Oms che oggi ha lanciato l'allarme. Hans Kluge, direttore Oms Europa, ha detto che l'Europa è di nuovo l'epicentro della pandemia di Covid-19. A fronte della nuova ondata negli altri Paesi europei, il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo ha inviato una circolare alle Regioni per "incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi" e di "proseguire con il completamento dei cicli primari".

