https://it.sputniknews.com/20211104/stretta-delle-autorita-a-vienna-ristoranti-e-parrucchieri-accessibili-solo-a-vaccinati-e-guariti-13608031.html

Stretta delle autorità a Vienna, ristoranti e parrucchieri accessibili solo a vaccinati e guariti

Stretta delle autorità a Vienna, ristoranti e parrucchieri accessibili solo a vaccinati e guariti

Il sindaco di Vienna Michael Ludwig ha affermato giovedì che da metà novembre solo le persone vaccinate contro il coronavirus e guarite dall'infezione potranno... 04.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-04T20:14+0100

2021-11-04T20:14+0100

2021-11-04T20:14+0100

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/10315674_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_097e6014ad326aef5f436d5278b36a57.jpg

Il primo cittadino ha comunicato di aver tenuto una riunione con una commissione di esperti, alla quale è stato concordato un inasprimento delle misure riguardo l'accesso alle aree di vita pubblica per i non vaccinati.La capitale austriaca sceglie nuovamente una strategia diversa rispetto a quella nazionale di gestione della situazione epidemiologica: nel resto del Paese queste restrizioni non sono state finora introdotte.Inoltre, il sindaco di Vienna ha precisato che saranno aperti punti di vaccinazione per i bambini e sarà avviata una campagna di informazione sulle dosi di richiamo.A metà settembre il governo austriaco ha presentato un piano graduale di risposta agli sviluppi della situazione COVID, in base all'occupazione delle unità di terapia intensiva negli ospedali. Allo stesso tempo, le restrizioni che vengono introdotte riguardano principalmente i cittadini non vaccinati.Venerdì scorso, le autorità austriache hanno annunciato che non appena i pazienti con il coronavirus occuperanno più di 500 posti letto di terapia intensiva, molte aree di vita pubblica, inclusi ristoranti e caffè, saranno accessibili solo ai vaccinati e ai guariti, mentre quando si supererà la soglia dei 600 posti letto per i non vaccinati ci saranno restrizioni sull'uscire di casa senza una buona ragione.Alla data di oggi, in Austria circa 5 milioni di persone risultano essere completamente vaccinate contro il coronavirus, ovvero il 72% dei cittadini vaccinabili. Lo scorso 19 ottobre nel Paese hanno iniziato ad inoculare la dose di vaccino di richiamo tra i gruppi a rischio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccino, coronavirus nel mondo