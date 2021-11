https://it.sputniknews.com/20211104/salvini-e-giorgetti-alla-resa-dei-conti-il-leader-della-lega-convoca-il-consiglio-federale-13602276.html

Salvini e Giorgetti alla resa dei conti: il leader della Lega convoca il Consiglio federale

Dopo le critiche del ministro dello Sviluppo economico, il segretario del Carroccio vuole ribadire la sua leadership. E lancia anche un’iniziativa europea con... 04.11.2021, Sputnik Italia

Matteo Salvini è pronto a rimettere in chiaro la sua posizione di leader indiscusso della Lega. E ha deciso di farlo convocando, con poco più di un giorno di anticipo, il Consiglio federale.Una riunione che ha l’obiettivo principale di tacitare e abbattere l’ala moderata che fa capo dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che negli ultimi giorni gli ha riservato diverse critiche, sia interne che sul fronte internazionale, chiedendo di puntare all’avvicinamento a un fronte più europeista e distaccarsi dai sovranisti.Anche l'idea di Giorgetti del "semi-presidenzialismo de facto" con Draghi al Colle è stata valutata da molti come "una sgrammaticatura costituzionale".Il fronte con Ungheria e PoloniaIn campo internazionale, la risposta di Salvini a Giorgetti è forte e chiara. Il leader leghista ha organizzato una videoconferenza con il premier ungherese e leader di Fidesz, Viktor Orbán, e il premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, numero uno del partito conservatore Pis.Giorgetti e il consiglio per evitare l’isolamentoIntanto, il ministro dello Sviluppo economico spiega ai suoi che le parole di questi giorni non vogliono mettere in discussione la leadership di Salvini, ma dargli consiglio prima che sia tardi.“Non so se Matteo lo capirà — ha spiegato ieri a un interlocutore — ma è l’unico modo per non perdere le prossime elezioni”.Per Giorgetti, quindi, bisogna evitare che la Lega venga esclusa, sia in Italia che in Europa.

