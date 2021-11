Lo ha riferito ai giornalisti la portavoce dell'ospedale, Jitka Zinke:In precedenza, il capo del Senato ceco, Milos Vystrcil, aveva affermato che se Zeman fosse stato trasferito dalla terapia intensiva ad un reparto ordinario, non sarebbe stato necessario considerare un eventuale passaggio temporaneo dei poteri.Il 77enne presidente ceco era stato ricoverato presso l'Ospedale militare centrale di Praga lo scorso 10 di ottobre per il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman, che è in cura presso l'ospedale militare centrale di Praga, è stato trasferito in un reparto ordinario dalla... 04.11.2021, Sputnik Italia

Repubblica Ceca, il presidente Milos Zeman lascia la terapia intensiva

© AFP 2021 / Michal Cizek Miloš Zeman © AFP 2021 / Michal Cizek

Seguici su

Il presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman, che è in cura presso l'ospedale militare centrale di Praga, è stato trasferito in un reparto ordinario dalla terapia intensiva in cui si trovava fino a questa mattina.