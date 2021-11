https://it.sputniknews.com/20211104/regno-unito-la-ragazza-non-gli-lava-i-calzini-lui-salta-il-turno-a-lavoro-13573654.html

Regno Unito: la ragazza non gli lava i calzini, lui salta il turno a lavoro

Regno Unito: la ragazza non gli lava i calzini, lui salta il turno a lavoro

Ken Moore, proprietario di una società edile nella città inglese di Bristol, ha raccontato di come un suo dipendente non si sia presentato a lavoro, in quanto... 04.11.2021, Sputnik Italia

Moore ha ricevuto un messaggio da un suo dipendente, nel quale si leggeva che quest'ultimo non si sarebbe presentato a lavoro per un motivo molto insolito: la fidanzata non gli ha lavato i calzini e non ne aveva di puliti.L'episodio è diventato virale quando il capo della compagnia ha pubblicato lo screenshot della conversazione su un social network, nel quale il dipendente, anche in maniera piuttosto 'accesa', spiega il motivo della sua assenza dal luogo di lavoro:Moore è rimasto attonito dal messaggio e, in risposta al dipendente, ha chiesto se tutto ciò non fosse una presa in giro ed ha accennato al fatto che se si fosse trattato di un'altra persona, la storia sarebbe potuta finire con un licenziamento.Il post ha scatenato l'ironia tra gli utenti. Alcuni hanno consigliato a Moore di far avere al suo dipendente un paio di calzini puliti, mentre altri hanno ironizzato sulla singolare scusa per non andare a lavoro."E io che pensavo di averle sentite tutte", ha commentato un imprenditore sconcertato."Una volta lavoravo con un tipo che arrivava sempre in ritardo di 20-30 minuti, con una scusa diversa ogni giorno. Dopo un po' rasentava il patetico", ha scritto un altro utente.

