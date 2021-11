https://it.sputniknews.com/20211104/pillola-anti-covid-ce-lapprovazione-gran-bretagna-prima-ad-autorizzare-il-molnupiravir-13605863.html

Pillola anti-Covid, il Molnupiravir è "sicuro ed efficace": approvato l'uso in Gran Bretagna

Pillola anti-Covid, il Molnupiravir è "sicuro ed efficace": approvato l'uso in Gran Bretagna

E' la prima pillola anti-Covid ad essere autorizzata da un ente regolatorio. Può essere assunta da casa entro la prima settimana dal contagio. 04.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-04T19:50+0100

2021-11-04T19:50+0100

2021-11-04T19:50+0100

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Pillola anti-Covid, il Molnupiravir è "sicuro ed efficace": approvato l'uso in Gran Bretagna

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/13606132_0:213:3027:1916_1920x0_80_0_0_e60f0781e56aba7b7712ccb4d35f2bd5.jpg

In anticipo su tutti gli altri Paesi europei l'agenzia regolatoria britannica (Mhra) ha autorizzato l'utilizzo dell'antivirale Molnupiravir, la prima pillola indicata nel trattamento contro il Covid-19, prodotto dal colosso farmaceutico americano Merck. Mhra ha riconosciuto che il Molnupiravir è un farmaco "sicuro ed efficace", in grado di ridurre il pericolo di ricovero in ospedale per persone colpite da forme anche moderate di Covid-19 con patologie pregresse. La pillola anti-Covid interviene nel decorso dell'infezione impedendo la replicazione del virus. Proprio per questa ragione deve essere assunta nella prima settimana del contagio, entro 5 giorni dall'esito positivo del test. E' questa la fase in cui il coronavirus si riproduce nell'organismo, prima che si presentino i gravi sintomi di una malattia infiammatoria. Il trattamento sviluppato Merck Sharp & Dohme in partnership con Ridgeback Biotherapeutics, potrà essere prescritto a chiunque sia testato positivo al Covid e presenti almeno un fattore di rischio legato a l'obesità, una cardiopatia, il diabete o in genere un'età superiore ai 60 anni.L'Ema ha avviato la procedura di revisione del Molnupiravir solo a fine ottobre.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo