Pfizer, EMA: presunte violazioni durante i test non gettano dubbi sulla sicurezza del vaccino

Le informazioni sulle presunte violazioni avvenute durante le prove del vaccino contro il COVID-19 Pfizer/BioNTech non mettono in dubbio le conclusioni sulla... 04.11.2021, Sputnik Italia

"Gli esperti dell'EMA e le autorità di regolamentazione internazionali hanno esaminato tutti i dati sulla sicurezza, sull'efficacia e sulla qualità del vaccino prima di aver stabilito che era sicuro ed efficace e che poteva essere autorizzato per l'uso nelle campagne di vaccinazione in tutto il mondo. Sebbene gravi, queste accuse non mettono in dubbio la conclusioni sulla sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino stesso", ha affermato l'EMA.Lo scorso lunedì, la rivista medica BMJ ha riferito che i ricercatori coinvolti negli studi clinici del vaccino Comirnaty erano coinvolti in cattive pratiche scientifiche, che hanno compromesso l'integrità dei risultati.BMJ ha citato Brook Jackson, un'ex dirigente del Ventavia Research Group e subappaltatore delle prove cliniche della fase 3, il quale ha affermato che la società "ha falsificato i dati, violato il doppio cieco, impiegato vaccinatori non adeguatamente formati ed è stata lenta nel seguire gli eventi avversi". La Jackson ha aggiunto di aver ripetutamente informato la società riguardo ai problemi e in seguito di aver inviato un reclamo via e-mail alla FDA statunitense.

