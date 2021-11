https://it.sputniknews.com/20211104/pechino-critica-il-rapporto-del-pentagono-sullarsenale-nucleare-cinese--pieno-di-pregiudizi-13602702.html

Pechino critica il rapporto del Pentagono sull'arsenale nucleare cinese: "È pieno di pregiudizi"

Il Ministero degli Esteri cinese ha definito il rapporto del Dipartimento della Difesa americano sull'arsenale nucleare cinese un documento "pieno di... 04.11.2021, Sputnik Italia

In una nota pubblicata questa mattina, il Ministero degli Esteri cinese ha mosso un'accusa nei confronti del Pentagono, reo, secondo Pechino, di aver insinuato che la Cina starebbe ampliando il proprio arsenale nucleare.Le dichiarazioni arrivano dopo che il Pentagono ha pubblicato mercoledì il suo rapporto annuale sugli sviluppi militari e di sicurezza, in cui il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha specificamente affermato che la Cina ha ampliato il suo arsenale nucleare molto più rapidamente del previsto.Il rapporto afferma, tra le altre cose, che la Cina "sta investendo ed espandendo il numero delle sue piattaforme nucleari terrestri, marittime e aeree e costruendo le infrastrutture necessarie per supportare questa grande espansione delle sue forze nucleari", e che anche Pechino sta costruendo una "triade nucleare".Al momento, la Cina mantiene un arsenale di 200-350 testate in qualità di deterrente da un attacco nucleare e ha implementato una politica di non primo utilizzo per chiarire ulteriormente che le armi sono puramente difensive.La Cina confuta il rapporto del PentagonoIl media statale cinese Global Times ha risposto al rapporto, osservando che "nessuno conosce l'accuratezza delle cifre diffuse dal Pentagono"."Dal momento che l'arsenale nucleare cinese è uno dei principali segreti di stato, qualsiasi descrizione dell'impianto nucleare cinese da parte di Washington è speculativa", ha sottolineato il quotidiano.

