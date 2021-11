https://it.sputniknews.com/20211104/non-fidatevi-dei-carabinieri-falsi-13606742.html

Milano, nuova truffa a danno di anziani: finti carabinieri simulano indagini in casa e rubano dalla cassaforte

Milano, nuova truffa a danno di anziani: finti carabinieri simulano indagini in casa e rubano dalla cassaforte

Milano, due uomini si fingono carabinieri e derubano una coppia di anziani fingendo delle indagini per un furto. Con l'inganno si introducono in casa e nel... 04.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-04T20:55+0100

2021-11-04T20:55+0100

2021-11-04T20:55+0100

truffa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Milano, nuova truffa a danno di anziani: finti carabinieri simulano indagini in casa e rubano dalla cassaforte

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/13551364_1:0:1210:680_1920x0_80_0_0_87c0922de618a41df253cb151a600dbe.jpg

Due anziani sono stati derubati in casa da due falsi carabinieri. Quelli veri hanno detto che è meglio sempre chiamare la centrale, per verificare.Sono circa le undici del mattino, in una bella giornata del sole. Piccola cittadina alla periferia di Milano.L'ingannoI due anziani tornano a casa, e nel giardino del loro condominio vengono fermati da due persone: Sono in borghese, ma sui giubbotti c’è scritto “Carabinieri”. Mostrano le tesserine, sembra tutto ok. Appena entrati, notano che in effetti, la casa è tutta sotto-sopra, letti disfatti, cassetti fuori. L'epilogoLa signora apre la cassaforte, dice che sembra tutto ok, ma il “carabiniere” prende la scatola di gioielli e scappa. La signora si rende allora conto che qualcosa non andava e che il carabiniere era di fatto, un ladro camuffato da carabiniere.La signora corre fuori e con un vicino cercano di inseguirlo in macchina e quasi ci riescono. Nel frattempo, chiamano il 112 e arrivano i veri carabinieri.Sempre oggi a Milano c’ è stato un altro furto, con un bottino decisamente più alto, di circa un milione di euro.Cinque persone armate di pistole hanno sequestrato i lavoratori di un laboratorio orafo, Trafilor, in zona Lambrate. I rapinatori hanno minacciato i dipendenti, legandoli con fascette da elettricista e imbavagliandoli, e hanno atteso l'arrivo della titolare, l'unica a poter aprire la cassaforte. All'arrivo della titolare i rapinatori hanno preso i gioielli, pezzi in oro e in palladio. I ladri sono riusciti a scappare e sono in corso le verifiche.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

truffa