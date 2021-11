https://it.sputniknews.com/20211104/migranti-la-sea-eye-con-800-persone-a-bordo-punta-verso-lampedusa-13602116.html

Migranti, la Sea Eye con 800 persone a bordo punta verso Lampedusa

Migranti, la Sea Eye con 800 persone a bordo punta verso Lampedusa

Nella notte è avvenuto l'ultimo salvataggio di 400 persone su una barca di legno che rischiava di colare a picco. Malta avrebbe del tutto ignorato le richieste... 04.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-04T10:28+0100

2021-11-04T10:28+0100

2021-11-04T10:30+0100

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/10209604_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_13197ed26c9f5f8e407624af6eb87a6e.jpg

La Sea punta verso Lampedusa con 800 migranti a bordo, riscattati dalle acque nei vari interventi di salvataggio nel Canale di Sicilia. L'ultimo è avvenuto questa notte, compiuto assieme alla nave umanitaria Mission Lifeline.Le due navi delle ong tedesche sono andate in soccorso di una barca di legno in difficoltà nella SAR maltese. Quattrocento persone rischiavano di colare a picco per una falla nello scafo, che iniziava a prendere acqua.Secondo quanto riportato dall'equipaggio sui social, diverse persone erano già cadute in acqua senza giubbotto di salvataggio e una sarebbe stata rianimata.L'intervento di salvataggio si è concluso solo dopo la mezzanotte e i migranti adesso sono stati portati sulla Sea Eye, che al momento conta dunque circa 800 passeggeri a bordo.Malta ha ricevuto le segnalazioni di pericolo con gli SOS di Alarm Phone ma, secondo quanto riporta la ong, le ha ignorate, nonostante la barca si trovasse nella zona di ricerca e soccorso maltese.La Sea Eye fa infine sapere di essere diretta a Lampedusa dove probabilmente intende far sbarcare gli 800 migranti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migranti