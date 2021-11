https://it.sputniknews.com/20211104/matalafi-lantinfiammatorio-naturale-delle-samoa-per-gli-scienziati-ha-leffetto-dellibuprofene-13595291.html

'Matalafi', l'antinfiammatorio naturale delle Samoa: per gli scienziati ha l'effetto dell'ibuprofene

'Matalafi', l'antinfiammatorio naturale delle Samoa: per gli scienziati ha l'effetto dell'ibuprofene

Un gruppo internazionale di scienziati ha deciso di analizzare il "Matalafi", un rimedio tradizionale samoano contro le infiammazioni ricavato dalle foglie... 04.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-04T20:31+0100

2021-11-04T20:31+0100

2021-11-04T20:31+0100

mondo

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/13595252_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37beb3250aacf539538e86c3f3ecacdd.jpg

L'èquipe di studiosi, comprendenti ricercatori delle Samoa, della Nuova Zelanda e degli USA, ha condiviso i risultati della ricerca sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.I popoli indigeni delle Samoa hanno usato per secoli le foglie "Matalafi" per curare le infiammazioni a seguito di lesioni o ferite e i ricercatori hanno deciso di scoprire se la pianta avesse alcun effetto particolare. L'analisi ha mostrato che le foglie contengono sostanze che si legano al ferro e, secondo osservazioni precedenti, tali caratteristiche possono essere utili nel caso ci sia uno squilibrio di questo minerale dovuto ad un'infiammazione.Esperimenti su colture cellulari di vari mammiferi hanno dimostrato che le proprietà antinfiammatorie delle foglie dello Psychotria insularum sono simili a quelle dell'ibuprofene in termini di efficiacia.Ora gli scienziati intendono scoprire se l'uso delle foglie possa provocare effetti collaterali pericolosi.Se il "Matalafi" verrà riconosciuto come sicuro, in base alle sue proprietà chimiche sarà possibile sviluppare un nuovo farmaco antinfiammatorio.

https://it.sputniknews.com/20210124/i-sintomi-della-possibile-carenza-di-omega-3-nel-nostro-organismo-10043970.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, salute