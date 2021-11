https://it.sputniknews.com/20211104/mafia-maxi-sequestro-di-beni-per-100-milioni-a-ex-re-dei-rifiuti-di-catania-13600678.html

Mafia, maxi sequestro di beni per 100 milioni agli ex "re dei rifiuti" di Catania

Mafia, maxi sequestro di beni per 100 milioni agli ex "re dei rifiuti" di Catania

Sequestrati i beni dell'impero aziendale di Antonino e Carmelo Paratore, già gestori della discarica di Lentini, la più grande della Sicilia. Nel corso del... 04.11.2021, Sputnik Italia

La Direzione investigativa antimafia di Catania ha posto sotto sequestro i beni dell'impero aziendale e societario di Antonino e Carmelo Paratore, padre e figlio, già gestori della discarica di Lentini, la più grande della Sicilia. Il patrimonio degli ex re dei rifiuti ammonta ad oltre 100 milioni di euro.Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, sulla base della proposta formulata dal procuratore di Catania e dal direttore della Dia, Carmine Mosca.Il complesso lavoro di indagine avrebbe accertato i legami, non solo economici, tra i Paratore ed esponenti ai vertici del clan mafioso Santapaola Ercolano. I Paratore sono già stati indagati durante l'operazione Piramidi e successivamente giudicati e condannati per le condotte criminali poste in essere nel traffico di rifiuti e i legami con i clan catanesi.

