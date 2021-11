https://it.sputniknews.com/20211104/m5s-lega-di-maio-salvini-inaffidabile-con-giorgetti-stima-reciproca-13600540.html

M5S-Lega, Di Maio: "Salvini inaffidabile. Con Giorgetti stima reciproca"

Il titolare della Farnesina ha ribadito di nutrire grande fiducia per il ministro del Mise, mentre non ha nascosto gli attriti con il leader del Carroccio... 04.11.2021, Sputnik Italia

Intervenendo ai microfoni di Di Martedì, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è tornato a parlare dei rapporti con la Lega, partner di governo del M5S.Il Ministro degli Esteri ha ribadito ancora una volta la propria sfiducia nei confronti del leader del Carroccio, Matteo Salvini, dopo l'esperienza nell'esecutivo Conte I:Rapporto totalmente diverso, per il titolare della Farnesina, con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, spesso dipinto come antagonista di Salvini e appartenente all'ala più moderata della Lega, con il quale Di Maio sembrerebbe avere un rapporto di grande stima reciproca, come confermato da una foto pubblicata dal Corriere della Sera, che ritrae i due a cena in una pizzeria romana in via Flaminia."Sono a dieta, una volta al mese violo la dieta andando a mangiare la pizza con Giorgetti. Non è la prima volta che ci vedevamo, ma ieri sera è venuta fuori la foto. Siamo due ministri di un governo che ha bisogno di coordinarsi continuamente", sono state le parole dell'ex capo pentastellato in merito all'incontro romano con il ministro leghista, pronunciate durante la presentazione del suo libro Un amore chiamato politica alla libreria Feltrinelli a Roma.

