Lamorgese: "Giusto salvare i migranti, ingiusto lasciare sola l'Italia"

Lamorgese: "Giusto salvare i migranti, ingiusto lasciare sola l'Italia"

Il ministro dell'Interno ha invocato una maggiore partecipazione dei Paesi europei per una più equa redistribuzione dei migranti. 04.11.2021

Giusto salvare i migranti, ingiusto lasciare l'Italia sola nel farlo. Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, invocando una più equa redistribuzione all'interno dei Paesi europei.Lamorgese è intervenuta con queste parole durante la cerimonia di firma di un protocollo di intesa che aprirà corridoi umanitari a 1.200 afghani bisognosi di protezione internazionale. "In un recente incontro internazionale ho notato che non tutti i Paesi europei hanno questa propensione all'accoglienza, al rispetto dei diritti umani. Non sempre l'Europa è presente, non tutti erano d'accordo con l'accoglienza, dicevano 'diamo risorse ma a casa loro'", ha ricordato Lamorgese, ripercorrendo i drammatici momenti dell'evacuazione di Kabul nel mese di agosto. L'Italia ha portato in salvo 5mila afghani con un ponte aereo Roma Kabul messo a punto dal ministero della Difesa. "Oggi abbiamo firmato il protocollo d'intesa per farne arrivare altri 1.200 ed io mi auguro che, con l'impegno di tutti, si arrivi a 2mila", ha auspicato Lamorgese.

