La NATO alla campagna del Nord: Stoltenberg in Danimarca "chiama" nell'Alleanza Svezia e Finlandia

La NATO alla campagna del Nord: Stoltenberg in Danimarca "chiama" nell'Alleanza Svezia e Finlandia

La regione dell'Europa settentrionale ha un'importanza strategica per la NATO, soprattutto di fronte alle crescenti tensioni con la Russia, ha affermato il... 04.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-04T22:13+0100

2021-11-04T22:13+0100

2021-11-04T22:13+0100

Mercoledì Copenaghen si è tenuta una riunione del NAC, a cui hanno partecipato i capi di governo della regione.Stoltenberg ha aggiunto che la Russia ha schierato nuovi sottomarini e sistemi missilistici nell'Artico e conduce molte più esercitazioni che negli anni precedenti."La Regione settentrionale svolge un ruolo fondamentale anche per il collegamento con il Nord Atlantico, proteggendo i legami tra il Nord America e l'Europa durante crisi o conflitti. Tutto ciò rende la Regione settentrionale importante per la NATO", ha spiegato il segretario generale dell'Alleanza.Stoltenberg ha ribadito che le porte della NATO restano aperte a Finlandia e Svezia, ma non darà ai primi ministri di questi paesi consigli riguardo l'adesione.La NATO ha reso noto che il 30 novembre e il 1° dicembre a Riga, in Lettonia, si terranno le riunioni del NAC a livello di ministri degli Affari Esteri, presiedute da Stoltenberg.

