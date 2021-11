https://it.sputniknews.com/20211104/jeffrey-epstein-rivela-in-unintervista-di-aver-occasionalmente-accompagnato-lady-diana--13605088.html

Jeffrey Epstein rivela in un'intervista di aver occasionalmente "accompagnato" Lady Diana

La reale britannica, stando alle dichiarazioni contenute in un'intervista inedita al defunto Epstein, si sarebbe incontrata con quest'ultimo in maniera... 04.11.2021, Sputnik Italia

mondo

Jeffrey Epstein, già al centro di diversi scandali per molestie sessuali, ha affermato di aver accompagnato la principessa Diana a diversi eventi.È quanto emerge da un nuovo libro del giornalista statunitense Michael Wolff Too Famous (Troppo Famoso), come riportato dal Daily Mail.Il libro fa luce su un'intervista inedita con Epstein, in cui, alla domanda di Wolff, questi ha sostenuto di essersi visto con Lady D.Nella sua intervista, però, Epstein ha omesso diversi dettagli, non rivelando né l'ora né il luogo delle loro presunte uscite.Diana, durante la sua vita, non ha mai affermato di essere una conoscente di Epstein e non ci sono foto che ritraggano i due in compagnia insieme. Il Daily Mail ha anche osservato che, secondo alcune speculazioni, i due potrebbero essersi incontrati a New York, dove Epstein possedeva una casa a da 50 milioni di dollari.Condannato per reati sessuali, Epstein è stato trovato morto nella sua cella nel 2019 e la sua morte è stata classificata come suicidio.La principessa Diana è morta in un incidente d'auto nel 1997 mentre si trovava a Parigi.I legami di Epstein con i reali inglesiI legami con il defunto hanno già danneggiato la reputazione di un membro della famiglia reale del Regno Unito, il principe Andrew, che attualmente sta affrontando accuse per abusi sessuale da Virginia Roberts Giuffre, che aveva 17 anni al momento del presunto caso di molestie.Giuffre è una delle presunte vittime del circolo del traffico sessuale di Epstein. Il Duca di York ha negato con veemenza qualsiasi illecito, ma i suoi commenti sulla sua amicizia con Epstein in un'intervista del 2019 con la BBC hanno provocato forti dubbi nell'opinione pubblica.Poco dopo l'intervista, il principe Andrew ha dovuto rinunciare ai suoi doveri reali.Secondo il giudice distrettuale americano Lewis Kaplan, l'udienza del processo civile sulle accuse di Giuffre potrebbe svolgersi tra settembre e dicembre 2022.

