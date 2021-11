https://it.sputniknews.com/20211104/il-presidente-mattarella-ha-ricevuto-la-terza-dose-del-vaccino-anti-covid-13608249.html

Il presidente Mattarella ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid

Il Quirinale ha fatto sapere che il capo dello Stato è stato la scorsa settimana allo Spallanzani, dove aveva ricevuto anche le prime due dosi. 04.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Lo fa sapere il Quirinale che aggiunge che il capo dello Stato ha avuto la somministrazione del “booster” la settimana scorsa allo Spallanzani di Roma.Pochi giorni fa, il presidente della Repubblica aveva richiamato l’attenzione sull’importanza di vaccinarsi, un gesto che dimostra “serietà e senso di appartenenza alla comunità".Stamattina Mattarella è stato impegnato nelle celebrazioni per la Festa delle Forze armate e per il centenario del Milite Ignoto.Alla cerimonia presso l'Altare della Patria a Roma c'erano anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.Accelerare sulla terza doseIntanto, il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo ha dato indicazione di accelerare con le vaccinazioni contro il Covid-19 per far fronte alla maggiore circolazione del virus.Quindi oltre alle terze dosi, indicate solo per gli ulreasessantenni, il personale sanitario e i pazienti fragili, il commissario ha invitato la popolazione a vaccinarsi per fronteggiare l’andamento in crescita dei contagi.

