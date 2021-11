https://it.sputniknews.com/20211104/il-presidente-dellanp-abbas-in-vaticano-dal-papa-rilanciare-soluzione-dei-due-stati-13608840.html

Il presidente dell’Anp Abbas in Vaticano dal Papa: “Rilanciare soluzione dei due stati”

È il settimo incontro tra il leader palestinese e il Pontefice. Sottolineato il ruolo di Gerusalemme come luogo di incontro e non di conflitto con uno statuto... 04.11.2021, Sputnik Italia

Si chiude con l’incontro in Vaticano con Papa Francesco l’agenda ufficiale della quattro giorni a Roma del presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen.Il Pontefice ha ricevuto Abbas in Vaticano, per discutere degli ultimi sviluppi nei Territori palestinesi e per rilanciare i colloqui di pace per un’intesa sulla soluzione dei due stati.All'inizio dell'incontro, il presidente dell’Anp ha portato al Papa i saluti dei Capi delle Chiese di Gerusalemme, cercando un confronto sui "tentativi di sequestro delle proprietà ecclesiastiche aGerusalemme, in particolare nella Città Vecchia", ha riferito l’agenzia Wafa."Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato - si legge nella nota diffusa dalla salastampa vaticana - sono stati riconosciuti i buoni rapporti tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina, e si sono affrontate questioni bilaterali di mutuo interesse”.Nei colloqui, il Pontefice e Abbas hanno riconosciuto la necessità di promuovere la fratellanza umana e la convivenza pacifica tra le varie fedi.Gerusalemme resta centraleIl Vaticano ha sottolineato nella nota dopo l’incontro, che nei colloqui “si è ribadito che Gerusalemme debba essere riconosciuta da tutti come luogo d'incontro e non di conflitto, e come il suo status debba preservare l'identità e il valore universale di Città santa per tutte e tre le religioni abramitiche, anche attraverso uno statuto speciale internazionalmente garantito".Dopo l'udienza privata con Papa Francesco, il presidente palestinese ha incontrato il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, accompagnato dal segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher.Gli incontri con Mattarella e DraghiNei giorni scorsi Abu Mazen ha incontrato anche le autorità italiane.La presidenza palestinese, in una nota, ha sottolineato che ciò favorirà "il diritto del popolo palestinese a ottenere libertà e indipendenza".Draghi e il presidente dell’Anp “hanno approfondito i temi dell’agenda bilaterale con particolare riferimento all’impegno dell’Italia per il rafforzamento delle istituzioni e il sostegno alla popolazione palestinese”.

Rachele Samo

Rachele Samo

