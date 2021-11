Il dl Infrastrutture e mobilità sostenibile diventa legge: ok alla stretta sui monopattini

https://it.sputniknews.com/20211104/il-dl-infrastrutture-e-mobilita-sostenibile-diventa-legge-ok-alla-stretta-sui-monopattini-13608525.html

Il governo aveva posto la questione di fiducia al Senato sul testo che è stato approvato nella stessa formulazione della Camera. Introdotti gli stalli “rosa” e... 04.11.2021, Sputnik Italia

Con 190 voti favorevoli e 34 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al governo e approvato in via definitiva il decreto Infrastrutture e mobilità sostenibile che diventa, quindi, legge.Il testo, che è stato licenziato senza modifiche rispetto a quello votato dalla Camera, contiene anche la stretta sui monopattini, con regole più stringenti e più sicurezza.Oltre alla mobilità leggera si introducono nel codice della strada gli “stalli rosa” per il parcheggio per le donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni di età, vengono rafforzate le sanzioni per chi occupa in modo illegale questi posti ed è stata approvata anche la norma sulle pubblicità sessiste, che per i critici è un modo per far rientrare il concetto di “gender” del ddl Zan.Più regole per i monopattiniNella parte relativa alla mobilità elettrica leggera, la legge prevede queste nuove norme:Le altre norme e la polemica sulle pubblicitàNella legge si stabilisce anche che gli enti locali e il Ministero dell’Interno saranno tenuti a rendere pubblici i dati sulle entrate derivante dalle multe, comprese quelle emesse tramite autovelox.Si introduce anche l’obbligo di assicurazione per le auto ferme in aree private.Il servizio taxi potrà essere svolto anche in bicicletta e in moto.Divieto anche di esporre messaggi violenti o offensivi, e che possano in qualche modo ledere le libertà individuali; i diritti civili e politici; il credo religioso; l’appartenenza etnica o le disabilità.

