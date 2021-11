https://it.sputniknews.com/20211104/green-pass-7-italiani-su-10-favorevoli-allobbligo-sui-luoghi-di-lavoro-13604717.html

Green pass, 7 italiani su 10 favorevoli all'obbligo sui luoghi di lavoro

Green pass, 7 italiani su 10 favorevoli all'obbligo sui luoghi di lavoro

Gli italiani sono in prevalenza favorevoli al certificato verde sui luoghi di lavoro. È quanto emerge da un sondaggio di Emg-Different per Adnkronos. 04.11.2021, Sputnik Italia

L'obbligo di Green pass sul lavoro ha scatenato le proteste dei portuali di Trieste e Genova e riempito le piazze di moltissime città italiane. Ma un sondaggio di Emg-Different per Adnkronos mostra una realtà molto diversa da quella rappresentata dalle manifestazioni, con quasi 7 italiani su dieci favorevoli alla certificazione verde sui posti di lavoro.Per l'esattezza, alla domanda "lei è favorevole o contrario al green pass obbligatorio per lavorare?", il 67% degli intervistati ha risposto di sì. Solo il 30% si è detto contrario, mentre il 3% preferisce non rispondere.La risposta risulta abbastanza omogenea sia per quanto riguarda il genere che le fasce d'età. Sono favorevoli il 68% degli uomini e il 66% delle donne, il 65% tra i 18 e i 34 anni, il 66% tra i 35 e i 54 anni, il 67% tra i maggiori di 55 anni.Prendendo in considerazione le aree geografiche, invece, il picco dei favorevoli è al Centro, con il 73%, seguito da Nord-ovest e Nord-est al 67%, Sud al 65%. Restano in coda le Isole, dove la quota dei favorevoli è appena al 60%.Il sondaggio rappresenta la popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni ed è stato realizzato il 2 novembre 2021 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1.499 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne), e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3%.

