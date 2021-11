https://it.sputniknews.com/20211104/google-investe-1-mld-di-dollari-in-cme-group-le-contrattazioni-passeranno-sul-suo-cloud---wsj--13608423.html

Google investe 1 mld di dollari in CME Group, le contrattazioni passeranno sul suo cloud - WSJ

Google ha investito un miliardo di dollari nella più grande società di scambio di futures CME Group ed in seguito si occuperà del trasferimento dell'intero... 04.11.2021, Sputnik Italia

CME inizierà a spostare la sua infrastruttura tecnologica sul Google Cloud il prossimo anno, hanno aggiunto i rappresentanti del gruppo. Si prevede che Google Cloud garantirà il funzionamento dei mercati in cui vengono stretti affari per trilioni di dollari ogni giorno. CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange) è una società americana che si occupa di mercati globali. È la più grande borsa di derivati al mondo che svolge negoziazioni su una varietà di classi di attività tra cui prodotti agricoli, valute, energia, tassi di interesse, metalli, indici azionari e futures su criptovalute. Google, con il suo motore di ricerca, fa parte della holding Alphabet. Alphabet fa capo anche ad Android e YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital e Google X.

