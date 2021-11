https://it.sputniknews.com/20211104/giorno-dellunita-nazionale-putin-parla-ai-cittadini-difendere-la-patria-e-nel-carattere-russo-13606947.html

Giorno dell'Unità Nazionale, Putin parla ai cittadini: "difendere la patria è nel carattere russo"

Per l'occasione il capo di stato russo ha tenuto un discorso alla nazione nella città crimeana di Sebastopoli. 04.11.2021, Sputnik Italia

mondo

russia

vladimir putin

Il presidente russo Vladimir Putin, durante il suo discorso a Sebastopoli tenuto in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale, ha affermato che la volontà di difendere e difendere la patria è nel carattere del popolo russo.Putin ha quindi ricordato come la ricorrenza odierna sia dedicata ai "valori principali e fondamentali" per il popolo russo:Il presidente russo Vladimir Putin è giunto quest'oggi a Sebastopoli e, nel corso della giornata ha preso parte agli eventi organizzati in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, Il capo dello stato ha visitato il complesso commemorativo dedicato alla fine della guerra civile in Russia e ha tenuto un discorso alla nazione, per poi deporre dei fiori nella medesima struttura.In seguito, si è tenuto un incontro con il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev.

