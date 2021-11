https://it.sputniknews.com/20211104/esplosione-a-beirut-sospesa-lindagine-per-la-quarta-volta-13609061.html

Esplosione a Beirut, sospesa l'indagine per la quarta volta

La Corte d'Appello libanese ha nuovamente sospeso l'indagine sull'esplosione nel porto di Beirut per via dell'ennesimo ricorso contro il giudice supremo... 04.11.2021, Sputnik Italia

Il giudice Bitar a settembre ha emesso un mandato di cattura per l'ex ministro sulla base della sua mancata presenza in tribunale per essere interrogato sul caso dell'esplosione nel porto di Beirut.L'inchiesta sull'esplosione nel porto di Beirut all'inizio di ottobre ha inasprito notevolmente le tensioni sociali e politiche in Libano. Il giudice Tarek Bitar all'inizio di questo mese ha emesso un mandato di arresto per gli ex ministri del partito sciita Amal, Ali Hassan Khalil e Ghazi Zaiter. Questi ultimi hanno intentato una causa contro Bitar, sostenendo che le sue decisioni erano politicizzate e al di fuori dell'ambito di applicazione della legge. Di conseguenza, le indagini sull'esplosione sono state sospese.A febbraio, il precedente giudice incaricato del caso, Fadi Sawvan, è stato esonerato per l'accusa di "abuso di potere".Il 4 agosto 2020 si verificò una potente esplosione nel porto di Beirut. Almeno 280 persone morirono e più di 6.000 rimasero ferite. Centinaia di case e automobili vennero distrutte o danneggiate. Secondo le autorità, l'esplosione è stata causata dalla detonazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio sequestrate dalla dogana nel 2014 e stoccate in un magazzino. La capitale libanese è stata dichiarata zona disastrata.

