Ecco quale tipo di tacco aiuta le donne ad avere un orgasmo - nuova ricerca cinese

Le conclusioni della ricerca sono state pubblicate sulla rivista Translational Andrology and Urology.I ricercatori hanno analizzato i dati raccolti tramite questionari compilati da 1.263 donne di nazionalità cinese. Le domande riguardavano soprattutto le disfunzioni del pavimento pelvico (incontinenza urinaria, prolasso di organi, dolori, difficoltà nella vita sessuale) ma, inoltre, veniva chiesto alle donne quali scarpe preferissero indossare. Gli scienziati hanno diviso le intervistate in quattro gruppi, a seconda dell'altezza del tacco: meno di 3 cm, 3-5 cm, 5-7 cm e più di 7 cm.È emerso che le donne che preferivano i tacchi di 3-5 cm di altezza, e 3 cm o più di diametro, avevano meno problemi con gli organi pelvici rispetto alle altre e non sono risultate esserci complicazioni nemmeno rispetto all'uso prolungato di tali scarpe, cioè per 8 ore e più.I tacchi alti 3-5 cm aiutano a mantenere i muscoli del pavimento pelvico in forma, spiegano i ricercatori. Ciò favorisce il corretto funzionamento degli organi interni e la capacità di avere un orgasmo. Gli autori dello studio non hanno messo a confronto l'efficacia dell'indossare un tacco piccolo, rispetto agli esercizi mirati a rafforzare i muscoli del pavimento pelvico, ma ritengono che scarpe scelte in maniera corretta saranno comunque più utili rispetto a non fare nessun tipo di esercizio.

