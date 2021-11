https://it.sputniknews.com/20211104/critiche-ad-ursula-von-der-leyen-vola-con-jet-privato-da-vienna-a-bratislava-13607432.html

Critiche ad Ursula von der Leyen, vola con jet privato da Vienna a Bratislava

La presidente della Commissione Europea e dichiarata lottatrice contro cambiamenti climatici Ursula von der Leyen è stata criticata per aver utilizzato un jet... 04.11.2021, Sputnik Italia

La distanza tra le due città è di circa 100km, ma questo non ha fermato la presidente della Commissione Europea."Il volo è costato tanti soldi dei contribuenti", ha dichiarato Michael Jäger, il segretario generale del movimento dei contribuenti europei Taxpayers’ Association of Europe (TAE), in un'intervista al tabloid Bild, aggiungendo che, prima di tutto, il volo della presidente della Commissione è stato effettuato a costo di perdere "molta fiducia".Jäger ha definito le azioni di von der Leyen "peccato ecologico". Il volo in questione è stato effettuato dal capo della Commissione la scorsa estate.Spiegazione della Commissione EuropeaUn portavoce dell'organo esecutivo dell'UE ha sostenuto la funzionaria, affermando che quest'ultima in quel periodo doveva visitare sette paesi in due giorni.

