Covid, Oms: Europa di nuovo epicentro della pandemia, rischia altri 500 mila morti

Il direttore dell'Oms per l'Europa ha manifestato la sua preoccupazione per la ripresa dei contagi nei 53 Paesi europei. 04.11.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

L'Europa è di nuovo l'epicentro della pandemia di Covid-19. Così il direttore di Oms Europa, Hans Kluge, ha manifestato la sua preoccupazione per il ritmo con cui il virus ha ripreso a circolare, durante un briefing con i giornalisti.In Europa i casi di contagio da coronavirus sono in aumento per la quinta settimana consecutiva. La situazione è particolarmente critica nei Paesi con un basso livello di vaccinazione, come Bulgaria e Romania.Anche negli altri Paesi, tuttavia, si registra un aumento dei contagi giornalieri, spinti dalla diffusione della variante Delta.In Germania è stato registrato un nuovo record di contagio, 33,949 casi nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 165. Il Belgio ha avuto un balzo di contagi del 36% nella settimana dal 25 al il 31 ottobre.In generale, nel Vecchio Continente i contagi sono aumentati del 6% negli ultimi sette giorni. Si tratta del dato peggiore a livello globale.

