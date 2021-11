https://it.sputniknews.com/20211104/covid-figliuolo-accelera-sulla-terza-dose-contro-la-pandemia-di-non-vaccinati-13605009.html

Covid, Figliuolo accelera sulla terza dose: "Contro la pandemia di non vaccinati"

Covid, Figliuolo accelera sulla terza dose: "Contro la pandemia di non vaccinati"

Il commissario all'emergenza apre ad un possibile allargamento dell'offerta vaccinale alla platea dei bambini tra 5-11 anni. 04.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-04T14:41+0100

2021-11-04T14:41+0100

2021-11-04T14:41+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/10294057_0:92:2987:1772_1920x0_80_0_0_67dcaefcbdd592df5788a9f0d27e3cf6.jpg

Con una nuova circolare inviata alle Regioni, il commissario all'emergenza Francesco Figliulo dà indicazione di accelerare con le vaccinazioni contro il Covid-19 per far fronte alla maggiore circolazione del virus.La ripresa dei contagi negli altri Paesi europei per la "cosiddetta pandemia di non vaccinati" indica "con forza la necessità di incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi" e di "proseguire con il completamento dei cicli primari", afferma Figliuolo, chiedendo alle Regioni di di "rinforzare l'opera d'informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione" anti Covid.Per il momento, alla crescita dei contagi non corrisponde un incremento proporzionale di ospedalizzazioni. Secondo le rilevazioni aggiornate al 3 novembre, i pazienti in area medica sono 3.029, mentre quelli in intensiva sono 381, a fronte, rispettivamente, di 3.198 e 440 soggetti ricoverati al 30 settembre scorso.Figliulo ricorda che la terza dose è indicata solo per gli ulreasessantenni, il personale sanitario e i pazienti fragili. Solo questi ultimi riceveranno una dose addizionale, mentre per le altre categorie è previsto il richiamo.Infine il commissario ipotizza l'allargamento della platea a cui è offerto il vaccino contro il Covid-19, che nei prossimi mesi potrebbe estendersi alla fascia d'età fra i 5-11 anni.Vaccino per i bimbi entro NataleA proposito della vaccinazione pediatrica contro il Covid-19, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli ritiene "ragionevole" che entro Natale si avvii la campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni."L'Ema potrebbe arrivare a una valutazione e approvazione entro la prima metà di dicembre, poi potremmo partire", spiega. "È un vaccino assolutamente sicuro. Non a caso ha ottenuto l'immediata approvazione" dagli enti USA, aggiunge. "Anche i bambini vanno protetti dalle seppur rare manifestazioni gravi di Covid e per permettere la loro socialità e ridurre la circolazione del virus".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia