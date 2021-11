https://it.sputniknews.com/20211104/cile-tensioni-e-scontri-tra-polizia-e-comunita-mapuche-almeno-due-morti-e-tre-feriti-13600141.html

Cile: tensioni e scontri tra polizia e comunità Mapuche, almeno due morti e tre feriti

Da ormai quasi un mese vanno avanti le tensioni tra lo stato cileno e i mapuche, la comunità indigena più numerosa del Cile. 04.11.2021, Sputnik Italia

Il ministro dell'Interno cileno Rodrigo Delgado ha reso noto che due membri della comunità indigena Mapuche sono morti e altri tre sono rimasti feriti mercoledì in scontri con le forze della polizia locale.I tafferugli si sono consumati nella provincia meridionale di Arauco, non lontano dalla città di Canete, a 640 km in direzione sud dalla capitale Santiago.Le vittime sono due mapuche di 23 e 44 anni, deceduti a causa di ferite da arma da fuoco, stando a quanto riferito dai funzionari sanitari. La procura ha denunciato l'arresto di tre persone.Dallo scorso 12 ottobre il Cile si trova in stato di emergenza, che è stato dichiarato dal presidente Sebastian Pinera, in occasione dell'anniversario dell'arrivo dei colonizzatori spagnoli nelle Americhe, a causa delle tensioni con gli indigeni.Ieri il capo di Stato cileno ha chiesto al Congresso del Paese di estendere lo stato di emergenza e di dispiegare nuove forze militari nelle regioni di Biobio e Araucania.

