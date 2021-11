https://it.sputniknews.com/20211104/altavilla-ita-non-e-partita-a-ranghi-ridotti-adesso-cerchiamo-un-partner-alla-pari-13602496.html

Altavilla: “Ita non è partita a ranghi ridotti. Adesso cerchiamo un partner alla pari”

Altavilla: “Ita non è partita a ranghi ridotti. Adesso cerchiamo un partner alla pari”

Il presidente esecutivo celebra il primo viaggio a lungo raggio verso New York e difende le scelte fatte sulle dimensioni della compagnia e sulle alleanze. 04.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-04T11:38+0100

2021-11-04T11:38+0100

2021-11-04T11:38+0100

alitalia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/13329711_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f2bf9366b93ad810880559960610509b.jpg

I primi 20 giorni di operatività di Ita, la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia, sono positivi, “siamo molto soddisfatti”, dice il presidente esecutivo Alfredo Altavilla a Repubblica, in occasione del primo volo a lungo raggio con destinazione New York.Il presidente esecutivo sottolinea poi, che a differenza di quanto contestato, Ita “non è partita a ranghi ridotti, ma con le dimensioni giuste per essere il miglior vettore possibile in uno scenario ancora influenzato dal Covid”.Un partner che cerca alleanze, ma a condizione di poter giocare e decidere alla pari, dice ancora Altavilla: “Vogliamo rispetto per le nostre capacità di generare business come vettore su Linate e Fiumicino, che sono due destinazioni strategiche” e “vogliamo un partner industriale, non solo commerciale, per generare sinergie sui costi e sugli investimenti”.La lotta con i sindacati e la meritocraziaAltavilla poi torna sull’aspetto occupazionale della vicenda Ita, con lo strappo con i sindacati sul contratto e sulle assunzioni del personale ex Alitalia.In Ita il presidente dice di aver trovato “un gruppo di persone appassionate, a dispetto di tutto quello che hanno passato, con una gran voglia di mettersi in gioco”.“Non mi interessa essere simpatico a nessuno ma rispettare il patto fatto con tutti i dipendenti: Ita è una meritocrazia e paga il merito”, dice poi sulla rottura con le parti sociali.I nuovi colori e le divise a febbraioAltavilla annuncia poi i prossimi passi della fase di rebranding.“Ma l’identità di Ita c’è già da quando abbiamo deciso di legare la retribuzione di tutti i dipendenti sia alle redditività che alla soddisfazione del cliente, volevamo dare un’indicazione che siamo una compagnia che si distinguerà per gestione e servizio al cliente efficienti”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

alitalia