Afghanistan, i talebani vietano l'uso di valute straniere

Per ogni forma di commercio le autorità talebane hanno richiesto l'utilizzo della valuta locale, l'afghano. 04.11.2021, Sputnik Italia

In una dichiarazione, l'Emirato islamico ha affermato che la situazione economica e gli interessi nazionali richiedono alle persone di evitare l'uso di valuta estera.Secondo la dichiarazione, l'uso di valute estere avrebbe un impatto negativo sulla situazione economica del Paese.La decisione è stata presa mentre il Paese sta attraversando problemi economici, causati anche dal congelamento delle attività della banca centrale afghana all'estero.Nel frattempo, i funzionari della Camera di commercio e investimenti afghani (ACCI) hanno affermato che l'utilizzo dell'afghano per le piccole attività quotidiane è fattibile, ma hanno sottolineato il bisogno di utilizzare dollari per le principali transazioni.Dopo la presa di potere dei talebani* il 15 agosto, le banche sono state chiuse per diversi giorni e poi hanno ripreso gradualmente i loro servizi, con alcune limitazioni.All'inizio era presente un limite di prelievo di 200 dollari americani a settimana per i conti in USD e un limite di 20.000 afghani a settimana per i conti afghani.*organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri Paesi

