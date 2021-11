https://it.sputniknews.com/20211103/vaccino-pfizer-5-11-via-libera-definitivo-negli-usa-13588902.html

Vaccino Pfizer 5-11, via libera definitivo negli Usa

I pediatri da oggi potranno somministrare ai più piccoli il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer Biontech. 03.11.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno dato il via libera definitivo al vaccino anti-Covid di Pfizer/Biontech per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Da oggi i pediatri potranno procedere con la somministrazione delle dosi per i più piccoli. Ad oggi sono quasi due milioni i minori contagiati dal Covid-19 negli Stati Uniti. Le autorità sanitarie statunitensi riconoscono al vaccino mRna di Pfizer un'efficacia pari al 90% per questa fascia d'età. L'autorizzazione è arrivata con la firma della direttrice dei CDC, Rochelle Walensky,, sulle raccomandazioni dell'ACIP (Advisory Commettee on Immunization Practice) per la vaccinazione degli under 12. I CDC ricordano che casi di Covid-19 nei bambini possono provocare ricoveri, decessi, MIS-C (sindromi infiammatorie) e complicazioni a lungo termine, come il "Covid lungo", in cui i sintomi possono persistere per mesi. La diffusione della variante Delta negli Stati Uniti ha provocato un'ondata di casi di Covid-19 nei bambini durante l'estate. Durante un periodo di 6 settimane tra la fine di giugno e la metà di agosto, i ricoveri per COVID-19 tra bambini e adolescenti sono quintuplicati.Negli Stati Uniti la pandemia di Covid-19 ha ucciso 745mila persone.

