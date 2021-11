https://it.sputniknews.com/20211103/vaccino-covid-costa-pronti-a-considerare-lobbligo-per-categorie-13591143.html

Vaccino Covid, Costa: pronti a considerare l'obbligo per categorie

"L'obbligo vaccinale per alcune categorie non è assolutamente un tabù". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio Cusano Italia TV: "siamo pronti - ha aggiunto - a prenderlo in considerazione".Sulla reintroduzione dell'obbligo di mascherina all'aperto, "ad oggi questa non è un'ipotesi sul tavolo del Ministero", mentre il Natale non dovrebbe essere soggetto alle stesse restrizioni dell'anno scorso.Green passLe misure restrittive e il Green pass potranno essere rivisti quando verrà raggiunto l'obiettivo del 90% dei vaccinati. "A quel punto credo che si possa aprire una fase nuova", sostiene, perché questa quota permetterebbe una "gestione endemica della pandemia". Adesso che c'è la consapevolezza di non poter raggiungere l'immunità di gregge, perché anche i vaccinati possono contrarre il virus, l'obiettivo del governo "è fare in modo che nessun cittadino muoia più di covid e che nessuno finisca più in terapia intensiva"."Spero maturi in loro la consapevolezza che grazie alla loro vaccinazione non solo mettono al riparo la propria vita, ma permettono anche al Paese di proseguire nel percorso di ritorno alla normalità e di ripresa economica", conclude.

