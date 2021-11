https://it.sputniknews.com/20211103/vaccini-fondazione-gates-finanzia-ricerca-italiana-su-varianti-covid-e-hiv-13593264.html

La società italiana Reithera Srl ha ricevuto 1,4 milioni di dollari dalla Fondazione Bill e Melania Gates per lo sviluppo di vaccini di nuova generazione. 03.11.2021, Sputnik Italia

La Fondazione Bill e Melinda Gates punta sulla ricerca italiana e sovvenziona 1,4 milioni di dollari per un programma che utilizzerà la tecnologia della piattaforma GRAd della biotech Reithera Srl per sviluppare vaccini di nuova generazione contro le varianti emergenti di SARS-CoV-2 e l'HIV.Sono due gli obiettivi chiave su cui è focalizzato il programma:Il risultato della ricerca è destinato principalmente ai Paesi a basso e medio reddito, in particolare in Africa, che sono colpiti in modo sproporzionato dall'HIV e che si trovano attualmente senza o con accesso molto limitato a vaccini efficaci contro il COVID-19.Il vettore GRAd appartiene all'adenovirus di specie C, che è considerato il più potente portatore di vaccini e ha una bassa sieroprevalenza nell'uomo, spiega ReiThera. Recenti studi di Fase 1 e 2 dimostrano che la tecnologia GRAd-COV2 è sicura e ben tollerata negli adulti e negli anziani, nonché nei soggetti con comorbilità. L'efficacia mostrata è superiore al 93% con una singola dose e oltre al 99% con doppia dose, fa sapere l'azienda.ReiThera ha già sviluppato GRAd-COV2, un vaccino candidato contro SARS-CoV-2 basato sul nuovo vettore adenovirale Gorilla difettoso nella replicazione proprietario che codifica per la proteina spike del coronavirus a lunghezza intera. Poiché il processo di produzione GRAd-COV2 si basa su tecnologie usa e getta, può essere facilmente trasferito in siti esterni, nei Paesi dove c'è una domanda maggiore di questo vaccino.

