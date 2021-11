https://it.sputniknews.com/20211103/the-lancet-pubblica-documento-sullefficacia-del-vaccino-monodose-russo-sputnik-light-13591767.html

The Lancet pubblica documento sull'efficacia del vaccino monodose russo Sputnik Light

Il vaccino è stato testato come dose di richiamo in numerosi studi clinici in tutto il mondo. Finora, è stato autorizzato per l'uso in oltre 15 Paesi, con... 03.11.2021, Sputnik Italia

La rivista medica The Lancet ha pubblicato i risultati di una sperimentazione per il vaccino monodose russo Sputnik Light.Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) ha sottolineato in un comunicato stampa mercoledì che la pubblicazione è un'ulteriore prova che Sputnik Light "dimostra un alto profilo di sicurezza e induce una forte risposta immunitaria umorale e cellulare".Lo studio di fase 1 in aperto, prospettico, non randomizzato aveva lo scopo di valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità del vaccino Sputnik Light.È stato condotto in un unico centro clinico a San Pietroburgo, in Russia, ha coinvolto 110 volontari ed è stato sponsorizzato dal Fondo russo per gli investimenti diretti.Sputnik Light è un vaccino monocomponente anti-Covid-19 basato sul primo componente del vaccino Sputnik V ed è stato autorizzato in più di 15 Paesi, con il processo di registrazione in corso in altre 30 nazioni.Sputnik V è il primo vaccino al mondo contro il COVID-19. Ha mostrato un'efficacia del 91,6% ed è stato approvato per l'uso in 70 paesi, per una popolazione complessiva di quattro miliardi di persone, pari al 50% della popolazione mondiale.

