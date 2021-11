https://it.sputniknews.com/20211103/terremoto-di-magnitudo-59-colpisce-il-cile-centrale-13587748.html

Cile centrale, terremoto di magnitudo 5,9 colpisce la regione

Cile centrale, terremoto di magnitudo 5,9 colpisce la regione

Un rilevante terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito il Cile centrale durante la notte mercoledì, provocando forti tremori avvertiti a centinaia di chilometri... 03.11.2021, Sputnik Italia

Il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo ha riferito che il sisma ha colpito a una profondità di 112 chilometri a Valparaiso, che si trova a circa 89 chilometri dalla capitale della nazione sudamericana.Le testimonianze raccolte dall'agenzia includono persone del posto che descrivono il terremoto come di durata "lunga", mentre altri lo hanno invece descritto come “breve, ma forte” o lo hanno descritto come particolarmente “rumoroso”.Il Cile non è estraneo a potenti terremoti, poiché la nazione sudamericana si trova lungo la placca tettonica in subduzione di Nazca, che a sua volta fa parte della cosiddetta ‘Cintura di Fuoco’, un anello tutto intorno all’Oceano Pacifico, in cui le placche continentali avanzano passando letteralmente sopra le placche oceaniche pacifiche.Il Cile è spesso soggetto a terremoti intorno al sesto grado, con punte che possono superare l’ottavo diverse volte al secolo. Gli ultimi terremoti di questo tipo sono stati, in ordine di tempo, quello di Illapel del 2015, un 8,3 di magnitudo, Iquique del 2014, 8,2, Cobquecura del 27 febbraio 2010, 8,8 gradi, che uccise 550 persone. Il fenomeno più potente di tutti fu quello da Valdivia del 22 maggio 1960, un eccezionale 9,5 che uccise almeno tremila persone. Quello fu anche il più potente terremoto in assoluto mai registrato da quando esistono i sismografi.In termini di vittime, il terremoto più nefasto mai avvenuto in Cile fu, tuttavia, quello di Chillàn del 23 gennaio 1939, un 8,3 che, però, fu sufficiente a radere al suolo l’intera città di Concepcion. Si stima vi furono più di ventimila vittime.

