Taranto, 40enne positiva al Covid-19 partorisce bimba già contagiata

Non destano preoccupazioni, almeno per il momento, le condizioni di salute delle due pazienti, che rimangono, tuttavia, in isolamento. 03.11.2021, Sputnik Italia

Una donna di quarant'anni positiva al Covid-19 ha partorito una bambina che a sua volta è nata già positiva.È accaduto a Tararnto, presso il reparto di Ostetricia dell'Ospedale Santissima Annunziata, dove madre e figlia restano ancora in isolamento.Entrambe non presentano sintomi significativi del virus.

