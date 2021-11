https://it.sputniknews.com/20211103/reddito-di-cittadinanza-di-maio-come-tutti-gli-strumenti-vanno-collaudati-e-messi-a-punto-13591451.html

Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Come tutti gli strumenti vanno collaudati e messi a punto"

Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Come tutti gli strumenti vanno collaudati e messi a punto"

Per Luigi Di Maio lo strumento del Reddito di cittadinanza è stato approvato in un momento in cui l'Italia ne aveva bisogno. 03.11.2021

Ai microfoni di Mattino 5, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è tornato a parlare del Reddito di cittadinanza e della validità della misura fortemente voluta dal M5S, tornata al centro del dibattito in questi giorni di discussione sulla manovra finanziaria.Per il titolare della Farnesina, l'attuale struttura del Rdc "trova concordi tutte le forze politiche di maggioranza" e per questo non necessiterebbe di cambiamenti.Immancabile il riferimento al fatto che in Italia sia presente qualche "furbetto che ne abusa", e in questo senso Di Maio ha voluto ringraziare "tutte le forze dell'ordine".Per l'ex capo politico pentastellato, i furbetti del Reddito di cittadinanza sarebbero però solo "una parte di questo Paese che crede di essere più furba di tutti gli onesti che sono la maggioranza".Il reddito di cittadinanza, ha concluso, "l'abbiamo fatto perché eravamo il Paese con la povertà assoluta più alta d'Europa ed eravamo l'ultimo Paese a non avere uno strumento" di questo genere.

