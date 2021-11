https://it.sputniknews.com/20211103/rdc-scoperti-2441-irregolari-a-napoli-truffa-allo-stato-da-oltre-5-milioni-di-euro-13588037.html

Rdc, scoperti 2.441 irregolari a Napoli: truffa allo Stato da oltre 5 milioni di euro

Rdc, scoperti 2.441 irregolari a Napoli: truffa allo Stato da oltre 5 milioni di euro

03.11.2021

Stando alle indagini degli inquirenti, tra gli irregolari figuravano anche camorristi e loro parenti, rapinatori, truffatori, lavoratori in nero e addirittura parcheggiatori abusivi.Nel complesso, la denuncia è scattata per 716 persone, 422 delle quali con precedenti penali, di cui 64 per associazione mafiosa.Tra le posizioni contestate c'è anche quella della moglie del boss della Camorra Fausto Frizzieri, tutt'oggi ai domiciliari per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e reati connessi allo spaccio di droga.Alla fine del mese di settembre, la Procura di Mantova aveva fatto scattare la denuncia per 234 persone, indagate per aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza: tra di loro, ben 165 stranieri, a fronte di 69 cittadini italiani.

