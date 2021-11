https://it.sputniknews.com/20211103/questione-della-pesca-tra-francia-e-gb-avviati-i-colloqui-vicina-una-possibile-soluzione-13594485.html

Questione della pesca tra Francia e GB, avviati i colloqui: "vicina una possibile soluzione"

La Commissione Europea conduce negoziati con i rappresentanti della Francia e della Gran Bretagna sulla questione della pesca e confida che le parti troveranno... 03.11.2021, Sputnik Italia

Il giornale Financial Times, in precedenza, aveva comunicato, citando una fonte anonima nell'UE, che la Commissione Europea intende avviare colloqui per contribuire alla ricerca di una soluzione per la diatriba sulle licenze di pesca tra Francia e Regno Unito.Il portavoce ha fatto notare che le trattative degli ultimi giorni sono state positive e "hanno offerto una migliore comprensione" della situazione, quindi non ha escluso che le parti "arriveranno presto a una soluzione".

