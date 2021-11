https://it.sputniknews.com/20211103/ponte-morandi-di-catanzaro-sotto-sequestro-usata-malta-scadente-13594602.html

Sono stati posti sotto sequestro, con facoltà d'uso, il viadotto Bisantis, noto anche come ponte Morandi, e la galleria Sansinato sulla Strada dei due Mari, la statale 280. Il provvedimento, finalizzato allo svolgimento di accertamenti di natura tecnica, è stato disposto dalla procura di Catanzaro nell'ambito dell'operazione Brooklyn.La Guardia di Finanza ha inoltre eseguito stamane un'ordinanza nei confronti di 6 persone, di cui 4 arrestate, accusate a vario titolo di intestazione fittizia e associazione per delinquere aggravati, rispettivamente, dalla modalità e finalità mafiosa; corruzione, auto riciclaggio, frode in pubbliche forniture, truffa.In carcere sono finiti due imprenditori, Eugenio e Sebastiano Sgromo, di 52 e 55 anni, un militare delle Fiamme Gialle, Michele Marinaro, di 52 anni, mentre per la collaboratrice dei due fratelli, Rosa Cavaliere di 54 anni, sono stai disposti i domiciliari.Le altre due misure spiccate sono di interdizione dall'esercizio della professione per i due tecnici dell'Anas Gaetano Curcio, 42 anni, e Silvio Baudi, 43.È stata riconosciuta l'aggravante di aver agevolato associazioni di tipo mafioso, in relazione, fra l’altro, ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte Morandi e di un tratto della strada statale 280.Il gip ha inoltre disposto il sequestro di tre società di costruzione e di 200mila euro di profitti derivanti dai reati contestati.

