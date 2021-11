https://it.sputniknews.com/20211103/nubifragio-a-catania-esposto-del-codacons-per-disastro-ambientale-e-omicidio-colposo-13596381.html

Nubifragio a Catania: esposto del Codacons per disastro ambientale e omicidio colposo

Nubifragio a Catania: esposto del Codacons per disastro ambientale e omicidio colposo

Presentato un esposto-denuncia che ipotizza i reati di omicidio colposo, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente, omicidio colposo e...

Il Codacons Sicilia ha presentato oggi, a firma del suo Presidente Regionale Giovanni Petrone, un esposto denuncia per accertare l'eventuale responsabilità penale dei danni provocati dal nubifragio che la scorsa settimana ha colpito Catania e la sua provincia. In particolare l'esposto mira ad "accertare se quanto accaduto sia frutto di colpevoli ritardi, di incuria, omissioni, abusi edilizi e quant’altro può essere fonte di responsabilità penali.I reati ipotizzati sono:I danni agli ospedaliCodacons Catania fa sapere che alla Procura della Repubblica verranno sottoposti anche gli episodi di allagamento riguardanti le strutture ospedaliere. Il riferimento è all'allagamento dell'ospedale Garibaldi di Nesima, dove l'acqua è entrata direttamente dalla strada invadendo il piano terra e quelli sottostanti. Sotto i riflettori finisce anche l'ospedale San Marco, dove il 29 ottobre è sprofondato una parte del parcheggio a seguito delle abbondanti piogge. Si chiede inoltre di indagare sul decesso di tre persone morte nel catanese in conseguenza degli allagamenti. Il Codacons chiede infine di verificare l'utilizzo delle somme che sarebbero dovute servire alla riqualificazione e sistemazione idraulica dei torrenti Forcile, Nitta e Bummacaro nei quartieri Librino e Santa Maria Goretti con opere di sistemazione idraulica e regimentazione delle acque.

