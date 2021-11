https://it.sputniknews.com/20211103/libia-il-candidato-alla-presidenza-fathi-bashaga-si-augura-una-buona-collaborazione-con-la-russia-13588999.html

Libia: Il candidato alla presidenza Fathi Bashaga si augura una buona collaborazione con la Russia

In precedenza, Bashaga era stato ministro dell'Interno nel governo di accordo nazionale della Libia ed è al momento uno dei politici libici più influenti."la Russia ha svolto un ruolo positivo durante l'incontro (quadrilaterale) di Mosca nel gennaio 2020 e la conferenza di Berlino", ha detto Bashaga, “Esortiamo la Federazione Russa a continuare questo approccio e a lavorare con la comunità internazionale per sostenere lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari... In futuro, non vediamo l'ora di cooperare in modo costruttivo in una serie di settori".Dopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha di fatto cessato di esistere come Stato unitario. Negli ultimi anni c'è stato uno scontro tra il Governo di Accordo Nazionale di Fayez Sarraj, che si è riunito a Tripoli nell'ovest del Paese, e le autorità nell'est della Libia, appoggiate dall'Esercito Nazionale Libico al comando del maresciallo Khalifa Haftar.Il Forum di dialogo politico libico sponsorizzato dalle Nazioni Unite all'inizio di febbraio a Ginevra ha eletto un ramo esecutivo di transizione della Libia, che guiderà il Paese fino alle elezioni generali previste per il 24 dicembre di quest’anno. Nuovo capo del Consiglio presidenziale è stato eletto l'ex ambasciatore del Consiglio di Transizione Nazionale della Libia in Grecia, Muhammad Menfi. L'uomo d'affari e politico libico Abdelhamid Dbeiba è stato eletto capo del governo di transizione.

