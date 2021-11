https://it.sputniknews.com/20211103/la-crusca-bacchetta-le-poste-italiane-non-siete-un-delivery-service-usate-le-parole-italiane-13598062.html

La Crusca bacchetta le Poste Italiane: "Non siete un Delivery service, usate le parole italiane"

La Crusca bacchetta le Poste Italiane: “Non siete un Delivery service, usate le parole italiane”

L'anglismo utilizzato per molti prodotti non annovera tra i suoi reali significati i requisiti dei servizi che dovrebbe fornire la posta, sottolinea il Gruppo... 03.11.2021

La commistione dell’italiano con altre lingue è ormai sempre più frequente e ogni anno fioccano i neologismi, spesso derivanti da parole inglesi, che entrano nell’uso comune del parlato e dello scritto.Ma non sempre l’uso di un termine inglese porta a un identico corrispettivo in italiano. Per questo il Gruppo Incipit dell’Accademia della Crusca ha richiamato all’ordine le Poste Italiane che hanno iniziato a utilizzare anglismi, non del tutto pertinenti, per indicare i prodotti e i servizi postali."Chi intende avvalersi delle Poste italiane per spedire un pacco deve fare i conti con un fatto imprevisto e non per tutti amichevole", dicono gli esperti del gruppo che si occupa di neologismi e forestierismi.Rendere il messaggio più chiaro e pertinentePer questo, Incipit suggerisce alle Poste di modificare questa politica, utilizzando termini italiani che rispecchiano meglio i servizi e il loro utilizzo.Secondo il gruppo della Crusca non è intuitivo o semplice per tutti distinguere tra i prodotti offerti che hanno nomi inglesi e che fino a poco tempo fa invece venivano presentati con la dicitura "pacco ordinario”, “pacco celere” e adesso invece da “Delivery Express”, “Delivery standard”, “Delivery Globe” o altri, “con un ordine dei componenti dei sintagmi che non pare rispettare sempre alla perfezione quello reale della lingua inglese”.Chi sono gli esperti della CruscaIl gruppo Incipit dell’Accademia della Crusca esamina e valuta neologismi e forestierismi “incipienti”, scelti tra quelli impiegati nel campo della vita civile e sociale, nella fase in cui si affacciano alla lingua italiana, al fine di proporre eventuali sostituti italiani.Ne fanno parte gli studiosi di fama Michele Cortelazzo, Paolo D'Achille, Valeria Della Valle, Jean-Luc Egger, Claudio Giovanardi, Claudio Marazzini, Alessio Petralli, Luca Serianni, Annamaria Testa.

